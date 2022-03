Anitta lança novo single Envolver - Marco Ovando

Publicado 25/03/2022 10:18

Rio - Anitta fez história mais uma vez. A artista chegou ao 1° lugar no ranking global do Spotify com a música 'Envolver', lançada em novembro de 2021. Isso a torna a artista mais ouvida do mundo e a primeira brasileira a conseguir o feito. Segundo os dados divulgados pela plataforma de streaming, nesta sexta-feira, a música acumula 6,39 milhões de reproduções, sendo 4,1 milhões delas no Brasil.

Todos esse sucesso, que fez de "Envolver" a música latina mais ouvida no mundo, está diretamente relacionado ao #EnvolverChallenge, também conhecido como "El Paso de Anitta". A própria cantora teve a ideia da dança, que viralizou em todas as redes sociais, como Twitter, Instagram e TikTok.

No segundo lugar global está o cantor argentino Paulo Londra, com a canção 'Plan A', que teve 5,8 milhões de plays no total. O terceiro ficou com Glass Animal, com a música Heat Waves, que acumulou 4,9 milhões de reproduções.

Nesta quinta-feira, Anitta falou sobre a comoção dos brasileiros em ajudá-la a alcançar o primeiro lugar global com seu hit. "Virou jogo do Brasil, comoção nacional. Nunca vi o Brasil tão unido!", vibrou ela. "Estou muito feliz. Mesmo que não seja o primeiro lugar, já estou feliz para sempre. Mas vai ser (primeiro lugar)".