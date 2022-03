Lina foi a grande vencedora da prova do líder - Reprodução

Publicado 25/03/2022 20:08

A prova do líder da semana no "BBB 22" foi de resistência e durou 17 horas, tendo Linn da Quebrada como a grande vencedora. Em determinado momento, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby, únicos que ainda permaneciam na disputa, combinaram entre si e desistiram ao mesmo tempo para que a cantora pudesse ter a sua primeira liderança.

Depois de comemorar a conquista, Lina ficou reflexiva na área externa da casa e foi questionada por Lucas: "O que está passando pela cabeça?". Ela então respondeu: "Estou pensando muito na decisão dos meninos, como isso me afeta, como isso afeta eles mesmos, entendendo as coisas, pensando se poderia fazer alguma coisa diferente. Mas é isso, eu não pedi nada pra eles, foram eles que tomaram essa decisão. Só não quero ficar com a sensação de que é uma coisa que deslegitima de alguma forma o que eu fiz".

Lucas concordou com a última frase dita por Lina e afirmou: "[O que eles fizeram] Foi nobre, mas não tira o seu mérito de estar ali também não".

Linn da Quebrada também recebeu conselho semelhante de Natália: "Não deixa ninguém diminuir sua conquista, tá? Você não ganhou simplesmente porque os meninos pularam, você ganhou porque você é merecedora, porque você aguentou até aquele momento. Talvez eles não iriam aguentar mais e decidiram realmente falar uns com os outros", disse a mineira.