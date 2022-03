Lina é a última sister a continuar na disputa pela liderança em prova de resistência no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Lina é a última sister a continuar na disputa pela liderança em prova de resistência no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 25/03/2022 16:19

Rio - Os participantes do "BBB 22" seguem na disputa pela liderança em prova de resistência que teve início na noite desta quinta-feira (24). 15 horas depois, apenas Douglas Silva, Linn da Quebrada, Paulo André e Pedro Scooby ainda participam da dinâmica, o que faz de Lina a única sister a continuar no páreo.

Sem suas amigas Natália e Jessi, que já foram eliminadas da prova do Líder desta semana, Lina chegou a derramar algumas lágrimas durante a disputa e teve seu esforço reconhecido pelos brothers que a acompanham na dinâmica. "Tô agoniado de ficar olhando para a Lina", comentou Pedro Scooby.

"Porque você tá com frio, tremendo. Eu falei: 'Caramba! Mulher muito guerreira!", declarou o surfista. Após soltar uma risada fraca, a cantora respondeu: "Tô tentando aqui". "Monstrona!", completou o atleta. Além dos privilégios da liderança, o vencedor desta prova, que não terá limite de tempo, ainda garante uma vaga no Top 10 do reality show.

Com mais de 7 horas de prova, Gustavo foi o primeiro a desistir da liderança. O paranaense reclamou de câimbras e dores. Arthur Aguiar foi desclassificado após 9 horas. O brother apoiou o joelho na base de acrílico, o que é contra as regras da dinâmica. Eliezer saiu na sequência.

A quarta participante que abandonou a prova foi Jessilane após mais de 11 horas. Natália desistiu da liderança quando a disputa completou 12 horas. Minutos depois Eslovênia deixou a prova e logo na sequência, Lucas também desistiu.