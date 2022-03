Pedro Scooby reclama de passar o aniversário do filho confinado no ’BBB 22’ - Reprodução Internet

Publicado 24/03/2022 20:04 | Atualizado 24/03/2022 20:06

No Raio-X desta quinta-feira (24), Pedro Scooby não escondeu a tristeza que sente por estar no "BBB 22" durante o aniversário de Dom, primeiro dos três filhos que teve com Luana Piovani. O surfista lamentou o fato de que não estará presente na celebração da vida do primogênito, que já tem 9 anos.

"Quinta-feira é sempre o dia em que eu fico com mais saudade da minha família, porque quarta, ontem à noite, foi a festa, e você fica cantando aquelas músicas de amor, sofrência", refletiu o brother.

Scooby seguiu desabafando: "E esta semana agora é aniversário do meu filho mais velho, o Dom. O moleque me ensinou a ser pai. Dá uma dorzinha por não estar passando esse momento lá, com ele".

"Mas tô aqui na missão e não sei até quando fico aqui, mas vamos fazer valer. Hoje é dia de prova do líder. Vamos com tudo. 'Tamo' junto, galera", concluiu.