Ex-BBB Gleici DamascenoLeo Franco / Ag. News

Publicado 24/03/2022 15:57

Rio - Gleice Damasceno, campeã do "Big Brother Brasil 18", decidiu responder as críticas feitas em relação a sua aparência na tarde dessa quinta-feira (24). Na ocasião, a ex-BBB negou que tenha feito mais de um procedimento estético no rosto, ela garante que a única coisa realizada foi a cirurgia de rinoplastia.

"Não sei de onde as pessoas acham que eu tenho bichectomia, lente no dente, preenchimento labial", começou.

"Eu já tive vontade de fazer algumas coisas, mas a minha dermato não acha necessário e eu escuto ela. E sobre a cirurgia no nariz até hoje eu fico refletindo muito sobre o que de fato me levou a fazer essa intervenção, mas é algo muito íntimo e que talvez um dia eu consiga falar com vocês sobre isso de uma forma responsável", completou Gleice.