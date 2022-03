Gustavo - reprodução da TV Globo

Publicado 24/03/2022 11:10

Rio - Gustavo ficou bolado após as bebidas da festa do líder Arthur Aguiar acabarem na manhã desta quinta-feira e não serem repostas pela produção do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. "Acabou água, refrigerante, vodka, acabou tudo e ninguém manda mais nada", reclamou.

Durante uma conversa com Lucas, ele ainda debochou da situação: "Eles devem estar achando que a gente está no top cinco já", comentou. "Hã?", perguntou o estudante de medicina. "Nada, não. Deixa pra lá", respondeu ele, que brincou com a possibilidade de levar um 'puxão de orelha' da produção pela crítica.

Mas não foi só Gustavo que notou o baixo estoque de bebidas da festa. Arthur Aguiar, inclusive, pediu para a produção mandar mais e destacou: "Não tem nem água". No entanto, o pedido não foi acatado. O caso aconteceu por volta das cinco horas da manhã. Uma hora depois a festa chegou ao fim.