Paulo Vieira analisa Laís Caldas no ’Big Terapia’ - Reprodução

Paulo Vieira analisa Laís Caldas no ’Big Terapia’Reprodução

Publicado 24/03/2022 08:07 | Atualizado 24/03/2022 08:08

Rio - Paulo Vieira analisou Laís Caldas no "Big Terapia" desta quarta-feira. O humorista conversou com a última eliminada do "BBB 22" e revelou a ela que Rodrigo Mussi está tendo um "trelelê" com a apresentadora Ana Clara Lima.

fotogaleria

O programa começou com Paulo Vieira zoando uma interação entre Arthur Aguiar e Pedro Scooby. Na cena, o ator raspava os pelos do surfista. "Olha que cena mais bonita. O cúmulo da brotheragem", brincou Paulo Vieira. Depois o humorista fez piada com o fato dos eliminados participarem de uma dinâmica especial, indicarem Gustavo ao paredão e tudo ser anulado com o advogado conseguindo se salvar na prova Bate e Volta.

"Para que pagou eliminado para voltar aqui? Uma trabalheira para convencer Jade, tivemos que despejar a Fátima Bernardes para colocar Naiara e o mega hair dela de 400 gramas.. Uma dor de cabeça para lembrar quem era Luciano e achar o número dele no 'zap' para convidar...A última vez que gastou tanto dinheiro foi para colocar a Manu Gavassi no quarto branco", brincou.

O humorista também deu uma alfinetada em Douglas Silva, que tratou Tadeu Schmidt de forma inapropriada no último jogo da discórdia. "O que é isso, rapaz? D.G, Tadeu não está jogando não. A discórdia tem que ser aí dentro, D.G. Quer compensar essa 'boleiragem' virando o malvadão pra gente aqui fora? Ninguém vai tocar no meu Tadeu", disparou.

Um dos destaques foi a participação de Laís. Durante a conversa com a sister, Paulo Vieira deixou escapulir que Rodrigo, em quem ela já foi interessada, está se relacionando com a apresentadora Ana Clara. Está tendo um trelelê com a Ana Clara. Não soube não? O povo está comentando e a Ana Clara nega, né? Lógico", disse o humorista.