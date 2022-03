Laís Caldas - Reprodução

Laís Caldas Reprodução

Publicado 23/03/2022 17:15

Eliminada do 'BBB 22' com a porcentagem recorde da temporada (91,25%), Laís afirmou que está envolvida e gostando de Gustavo. A médica chegou a ser acusada pelos telespectadores de ter formado o casal apenas por estratégia de jogo, mas negou a informação durante participação no "Mais Você" nesta quarta-feira (23).

"Jamais ficaria com ele por causa do jogo. Estou esperando pelo Gustavo aqui fora, ele pediu. Vamos conversar e ver o que vai virar. Ele é uma pessoa maravilhosa, me trazia paz e sossego na casa", afirmou Laís.

Outra pessoa que comentou sobre o casal foi Sandra Batista, a mãe de Gustavo. Durante participação no "Encontro", Sandroca, como é apelidada, afirmou: "Se ele se apaixonou eu não sei, mas que ele gostou de beijar na boca da Laís gostou, né?! Ela e ele". A matriarca ainda acrescentou: "Acredito que isso tenha sido uma surpresa para o Gustavo, porque quando ele entrou, ele disse para mim que ia entrar para jogar. Ele foi focado no jogo".

Acreditando que a relação não fez nem mal nem bem para o jogo de Gustavo, Sandroca mandou um recado para Laís: "A fila de noras está grande! Cuidado, hein! Falei até que ia fazer um 'BBB' de noras".