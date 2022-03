Eslovênia conversa com Arthur Aguiar sobre eliminação de Laís - Reprodução/Gshow

Eslovênia conversa com Arthur Aguiar sobre eliminação de LaísReprodução/Gshow

Publicado 23/03/2022 16:24

Rio - Durante conversa na academia, Eslovênia desabafou com Lucas e Arthur Aguiar sobre a eliminação de Laís do "Big Brother Brasil 22". O assunto iniciou após o cantor dizer que tinha certeza que a médica seria eliminada no último paredão.