Publicado 23/03/2022 15:10 | Atualizado 23/03/2022 15:30

Juliette marcou o nome na história dos reality shows. Não apenas por ter sido a campeã do 'BBB 21', mas pelo destaque e legião de fãs que conquistou enquanto estava dentro da casa mais vigiada do Brasil. Hoje, ela continua sendo citada pelos participantes e telespectadores da nova edição. Mas, o que será que ela está achando do 'BBB 22'?

Durante uma participação no programa "Encontro", Juliette confessou que não está assistindo à nova edição do reality com frequência e explicou o motivo de não comentar muito sobre o assunto. "Evito comentários positivos sobre participantes, porque as pessoas já acham que estou torcendo", disse.

Mas, a paraibana não se aguentou e decidiu fazer uma análise sobre o jogo de um dos confinados: Gustavo. "Eu acho o Gustavo bem firme, franco. Ele joga bem limpo", elogiou.

Juliette ainda compartilhou que sempre que assiste ao 'BBB 22' e vê alguém deitado na cama que costumava ser dela, ela sente ciúmes. Além disso, confessou ficar toda arrepiada quando lembra da própria trajetória no reality.