Jessi e Linn no ’BBB 22’Reprodução/Globoplay

Publicado 23/03/2022 18:51

Rio - Durante bate papo na hidromassagem, Jessilane contou para Linn da Quebrada e Eliezer a idade que tinha quando perdeu a virgindade. A professora afirmou que, comparando com suas amigas, sua primeira vez aconteceu tarde.

"Eu perdi com 18 anos.. Perto das minhas amigas foi tarde. Tive amiga que perdeu com 11, 12..", contou Jessilane. "Eu perdi de 13 para 14", entregou Eli. "Eu perdi com 16", disse Linn da Quebrada. "O normal, a média das minhas amigas era 14, 15 e eu fui muito velha. Todas já tinham me contado sobre a primeira vez e eu fui contar literalmente no último dia do ensino médio", continuou Jessilane.