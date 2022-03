Victor Hugo saiu do ’BBB 20’ com 85,22% dos votos - Reprodução/Internet

Publicado 23/03/2022 15:45

Rio - A eliminação de Laís com 91,25% dos votos , foi motivo de "alívio" para Victor Hugo, participante eliminado com 85,22% na vigésima edição do reality show. O ex-BBB ocupava o 10° lugar no ranking de rejeição em paredões triplos, mas a alta porcentagem da médica fez o psicólogo cair uma posição e abandonar de vez o Top 10 dos rejeitados na história do programa.

fotogaleria Victor Hugo usou o Twitter durante a madrugada para celebrar o momento. "E agora, oficialmente eu não faço mais parte do top 10 de porcentagens do BBB! E com isso apenas os BBB 18, 21 e 22 estão no ranking! Desejo a Laís toda resiliência, força, amor e aprendizado nesse pós! E já já a Bárbara sai tbm!", escreveu.

O psicólogo comentou a sensação de sair rejeitado do "Big Brother Brasil". "Estar nesse ranking não é uma coisa fácil. Ainda mais que quando eu entrei nele foi no top 4. A cada eliminação com % maior que a minha ao invés de aliviar parece que dói mais porque a gente sabe a dor que a outra pessoa sente e a gente não deseja isso a ninguém. Obg pelas mensagens", disse.

"Comemorando que saí do ranking Vocês que torcem por mim são muito importantes! Eu não vou desistir nunca desde que vocês estejam comigo!", concluiu.

