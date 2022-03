Laís é a nona eliminada do ’BBB 22’ e abraça Gustavo ao deixar a casa - Reprodução

Publicado 23/03/2022 07:52 | Atualizado 23/03/2022 07:56

Rio - Laís Caldas foi a nona eliminada do "BBB 22", na noite desta terça-feira. A goiana recebeu 91,25% dos votos para deixar a casa em um paredão contra Eliezer, que teve 4,27% dos votos, e Douglas Silva, que ficou com 4,48%. Com esta porcentagem, Laís entrou para o ranking das 10 maiores rejeições da história do "Big Brother Brasil". No total, o paredão teve 157.060.266 votos.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt confundiu os brothers e falou que dois emparedados tiveram uma disputa por décimos. Isso realmente aconteceu entre Eli e Douglas, mas os confinados acreditaram se tratar de Laís e um dos outros dois concorrentes.

"Bora dar uma embaralhada na cabeça da turma? Tem uma informação que está absolutamente correta. Mas eu vou passar de um jeitinho que pode confundir a cabeça deles", disse o apresentador ao público antes de fazer seu discurso. "Neste paredão, duas pessoas terminaram muito próximas. Mudaram de posição de domingo para cá. A diferença percentual entre elas foi de décimos", afirmou Tadeu para os brothers.

Ao sair da casa, Laís deu um beijo em Gustavo, com quem se relacionou no programa. "Vocês vão ganhar agora. Agora vai ser a virada", disse a médica para Linn da Quebrada e Jessilane. Ela também se despediu de Arthur, seu grande rival. "Lá fora a gente troca ideia, a gente conversa", disse o ator para Laís. "Aqui é só um jogo. Lá fora eu quero conhecer o Arthur", disse a médica.

Laís ainda pediu que os confinados não fizessem "chororô" com sua partida e fez um pedido peculiar para Gustavo. "Não demora, por favor".

Laís comenta que quer entender os motivos de tantos Lollipopers serem eliminados#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/XG5nP2oCvk — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2022