Natália fala sobre o paredão dessa terça-feira (22) na cozinha da xepaReprodução Internet

Publicado 22/03/2022 18:29 | Atualizado 22/03/2022 18:35

Rio - Na cozinha da xepa, Natália conversa com Linn sobre o paredão da noite dessa terça-feira (22). A sister revelou que se Laís permanecer no jogo as impressões que eles possuem iriam quebrar.

"No seu Paredão eu estava muito confiante. No Paredão da Jessilane, por mais que eu estivesse com medo, eu estava muito confiante. Esse Paredão é como se fosse um dos meus, em todos os meus Paredões eu não me senti confiante. Eu senti muito medo. E nesse Paredão eu estou assim, não estou me sentindo confiante", começa.

"Eu também estou com medo pela Laís. Eu quero muito que o Eliezer fique, mas eu quero muito que a Laís fique, mas eu também quero muito que o DG [Douglas Silva] fique. Mas da Laís ia quebrar essa impressão que a gente está de toda pessoa que a pessoa indica e vai para o Paredão, ela sai", completou Natália.