Eliezer se desculpa com NatáliaReprodução/Globoplay

Publicado 22/03/2022 15:48 | Atualizado 22/03/2022 16:29

Rio - Deitado no quarto lollipop após o pebolim humano , Eliezer resolveu pedir desculpas à Natália pelos votos dados na designer de unhas durante o programa. A sister era um dos alvos do designer e foi votada por ele mesmo depois da primeira troca de beijos entre o casal.

"Nossa, desculpa ter te colocado no paredão um dia. Isso é muito ruim, o sentimento. Nossa, me desculpa, me arrependi. De verdade. Do voto em você, eu estou arrependido. Não queria que você sentisse, não. E sentiu três vezes, ainda", disse Eli.