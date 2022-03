Jessi confessa que já deu em cima de Paulo André - Reprodução Internet

Publicado 22/03/2022 20:32

Rio - Em uma conversa com Linn e Paulo André na tarde dessa terça-feira (22), Jessi confessou ter dado em cima do atleta do no começo do "BBB 22", programa da TV Globo. Além disso, PA revelou que percebeu as investidas de Natália.

"Eu dava em cima dele no começo, demais. Eu dava em cima dele. Eu ficava dando em cima dele na hora que ele estava tomando banho na ducha, e falava: 'Meu Deus, credo, que delícia'. Falando um monte de besteira", confessa Jessi.