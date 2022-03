Jessi e Linn da Quebrada no BBB 22 - Reprodução/Gshow

Publicado 22/03/2022 19:40

Rio - Durante conversa com Linn da Quebrada na cozinha da xepa, Jessi revelou sua indicação caso vença a prova do líder na próxima quinta-feira. A professora contou que pretende colocar Eslovênia no décimo paredão do "Big Brother Brasil 22".A cantora falou sobre os participantes que ainda não enfrentaram a berlinda. "Os únicos que não foram pro paredão ainda são Eslô e Lucas", frisou. "Mas também é ruim botar eles dois juntos, né. Mas se o Gustavo for líder, eu for líder...", opinou Jessi. "Você bota a Eslô [no paredão]?", perguntou Linn.