Laís nega ter dado cobra para ArthurReprodução

Publicado 22/03/2022 19:25

O último jogo da discórdia mexeu com a cabeça dos participantes do 'BBB 22'. A prova disso é o resultado do queridômetro desta terça-feira (22), que apareceu cheio de novidades e brothers ganhando figurinhas diferentes do usual.

Laís, uma das emparedadas da semana, chamou atenção para o fato de Arthur Aguiar ter recebido dois emojis de cobra. "Não fui eu gente, juro que não fui eu. Tem duas 'cobras' para ele", disse a médica para Eslovênia e Lucas. Questionada se Gustavo poderia ter feito isso, Laís afirmou: "Pode ter sido ele. Eu que não fui. Dei carinha".

Outro que recebeu algumas figurinhas diferentes foi Lucas, que agora está com quatro carinhas e um coração partido. Eslovênia e Jessilane comentaram sobre a situação do colega: "Que mudança drástica de Lucas, hein?!", disse a primeira. "Nossa, que reviravolta, né?", concordou a segunda.