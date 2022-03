Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 22/03/2022 14:42

Rio - O TikTok, um dos patrocinadores do Big Brother Brasil, realizou uma ação com os participantes do reality show no começo da tarde desta terça-feira (22). Na ação, os brothers e sisters jogaram um totó (ou pebolim) humano. Para completar, Galvão Bueno foi convidado pela empresa para fazer a narração da partida. Os tradicionais Dummies do programa ficaram na árbitragem, inclusive, comandando o VAR.

Os confinados foram divididos em duas equipes, definidas por sorteio: o time azul, foi composto por: Arthur Aguiar, Eslovênia, Paulo André, Eliezer, Lucas e Gustavo. Já a equipe vermelha teve: Pedro Scooby, Nathalia, Douglas Silva, Laís, Linn da Quebrada e Jessi.

O duelo, disputado em dois tempos de sete minutos, terminou em 6 a 1 para o time azul, com destaque para Arthur Aguiar, que marcou cinco gols. O outro gol de sua equipe foi marcado por Gustavo. Pela equipe vermelha, apenas Linn da Quebrada balançou as redes, marcando de pênalti em cima do goleiro Eliezer.