Ganso teve boa atuação contra o BotafogoMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 22/03/2022 14:00

Rio - A vitória do Fluminense sobre o Botafogo foi conquistada com a equipe carioca não realizando uma boa apresentação durante a maior parte da partida. Abel Braga optou por manter o esquema tricolor com três zagueiros e sua equipe vinha tendo uma atuação ruim. Tudo mudou quando, o técnico abriu mão de um defensor e povoou o meio-campo com a entrada de Ganso e Nonato. Com as substituições, o Tricolor chegou ao seu gol e passou a dominar o adversários. Com o resultado, Abel passou a ser ainda mais pressionado pelos torcedores por mudanças no seu time titular.

Na eliminação contra o Olimpia, no Paraguai, uma das maiores críticas que Abel recebeu dos torcedores foi o fato de não ter mexido na configuração do meio-campo tricolor. Mesmo com as dificuldades impostas pelos paraguaios na Libertadores, o técnico terminou a partida com apenas André e Martinelli atuando no setor. Com isso, o Tricolor foi amplamente dominado no meio-campo pelo Olimpia e a eliminação acabou vindo.

Na partida contra o Botafogo o mesmo acontecia. Com André e Martinelli na função, o Glorioso controlava as ações no meio-campo, mesmo com um time inferior tecnicamente ao Fluminense. Porém, tudo mudou quando Abel abriu mão de David Braz e colocou Ganso e Nonato na partida. O Tricolor passou a dominar as ações, criou oportunidades e chegou ao seu gol em bela triangulação envolvendo Ganso e Yago Felipe, que Jhon Arias finalizou para o fundo das redes.

Além de Nonato e Ganso, outro jogador que entrou muito bem no jogo foi Yago Felipe. O volante atuou na lateral-direita no lugar de Calegari e deu outra dinâmica na posição. Com as mudanças surtindo efeito, Abel Braga deverá ser pressionado ainda mais pelos torcedores para desfazer o esquema com três zagueiros para o jogo de volta contra o Botafogo no Maracanã.