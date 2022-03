Ganso teve boa atuação contra o Botafogo - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 22/03/2022 12:26

Rio - Após entrar no segundo tempo da partida contra o Botafogo, na última segunda-feira, válida pela ida da semifinal do Campeonato Carioca, Paulo Henrique Ganso teve performance que ajudou o Fluminense a sair com o resultado positivo. O meia teve índice de 100% de acerto nos passes. Ele também participou da construção da jogada que terminou com o único gol da partida, de Jhon Arias.

De acordo com índices do "Footstats", durante 30 minutos em campo, Ganso acertou todos os 20 passos que deu e teve acerto nas únicas oportunidades feitas de desarme, lançamento e inversão de jogo. O meia só não teve sucesso em um cruzamento, o único que fez.

Além disso, o camisa 10 deixou o campo como líder do Fluminense em assistências para finalização, servindo seus companheiros em duas chances.

Confira os números de Paulo Henrique Ganso contra o Botafogo (Footstats):

30 minutos em campo (contando os acréscimos)

2 assistências para finalização

20 passes certos (100%)

1 desarme certo (100%)

1 lançamento certo (100%)

1 inversão de jogo certa (100%)

1 cruzamentos errado (0%)