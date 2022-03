Felipe Melo - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 21/03/2022 12:40

Rio - Fora da primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, Felipe Melo utilizou as redes sociais para mostrar o motivo da sua ausência. Em vídeo divulgado no Twitter, o volante exibiu um edema na região pélvica e quase mostrou demais. O veterano mandou uma mensagem para os torcedores.

A imensa vontade de estar presente em um jogo tão importante como hoje não foi suficiente para trazer a recuperação necessária desta lesão.Trata-se de um edema significativo decorrente daúltima partida e que merece atenção e cuidados específicos.Voltarei o mais rapido#Deusprover pic.twitter.com/OXVyRyU56k — Felipe Melo (@_felipemelo_) March 21, 2022

"A imensa vontade de estar presente em um jogo tão importante como hoje não foi suficiente para trazer a recuperação necessária desta lesão. Trata-se de um edema significativo decorrente da última partida e que merece atenção e cuidados específicos. Voltarei o mais rápido", afirmou.

Felipe Melo esteve presente em campo na eliminação do Fluminense na Libertadores para o Olimpia. O volante perdeu uma das penalidades na disputa contra o clube paraguaio na última quarta-feira.