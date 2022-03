André, do Fluminense, projeta jogo difícil contra o Botafogo - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 21/03/2022 11:58 | Atualizado 21/03/2022 12:02

Rio - Fluminense e Botafogo voltam a se encarar pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca nesta segunda-feira(21). E André espera um adversário ainda mais motivado no Nilton Santos, às 20h, depois da vitória tricolor por 2 a 1 pela quinta rodada da Taça Guanabara.

"Vai ser um jogo muito difícil, pois já ganhamos do time do Botafogo. Então, com certeza, virão para cima com sede de vingança. Mas estamos preparados, conhecendo bem a equipe", disse o jogador ao site oficial do clube.

Mesmo com o pedido de atenção do volante tricolor em relação à equipe alvinegra, o Fluminense joga com vantagem de dois resultados iguais na semifinal.

A partida de volta e que decide o classificado para a final ocorre no próximo domingo(27), às 16h, no Maracanã. Quem passar, disputa a taça com o Flamengo, que derrotou o Vasco nos dois jogos da semifinal.