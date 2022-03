Fluminense pode bater recorde histórico caso vença o Botafogo - Lucas Mercon/fluminense

Publicado 20/03/2022 11:39

Rio - Após eliminação precoce e frustante na Copa Libertadores, para o Olímpia, do Paraguai, o Fluminense segue sua preparação para o próximo duelo do Campeonato Carioca, contra o Botafogo, pela semifinal da competição. Caso ganhe o confronto, inclusive, o Clube das Laranjeiras poderá atingir um recorde histórico em clássicos.

O Tricolor, atualmente, está com cinco vitórias consecutivas em clássicos. Caso bata o Glorioso na próxima segunda-feira (21), o clube chegará, pela primeira vez em sua história, a sexta vitória em sequência em cima de um dos outros três grandes do Rio.

Confira a sequência de vitórias do Tricolor em clássicos:

4/07/2021 – Flamengo 0 x 1 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

23/10/2021 – Fluminense 3 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

06/02/2022 – Flamengo 0 x 1 Fluminense (Campeonato Carioca)

10/02/2022 – Fluminense 2 x 1 Botafogo (Campeonato Carioca)

26/02/2022 – Fluminense 2 x 0 Vasco (Campeonato Carioca)

Como dito anteriormente, Fluminense e Botafogo se enfrentarão na próxima segunda-feira (21), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. O confronto de volta está marcado para o próximo domingo (27), às 16h, no Estádio do Maracanã.