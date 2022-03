Muro das Laranjeiras foi alvo de pichação de torcedores - Reprodução/Internet

Publicado 19/03/2022 11:10

Rio - A queda precoce na Libertadores, diante do Olimpia na última quarta-feira, continua gerando críticas da torcida do Fluminense. Após confusão no aeroporto no desembarque da delegação, os torcedores picharam o muro das Laranjeiras em protesto contra o time e o presidente do clube, Mário Bittencourt.



Algumas frases escritas no muro da sede do clube foram: 'Respeita a torcida', 'Sula é obrigação', 'Mário mentiroso', 'Mário ditador'. Quem também sofreu críticas foi atacante Gabriel Teixeira, que foi chamado de 'Pipoqueiro'. Outras frases contra diretoria do Tricolor foram vistas no local.

Os torcedores também picharam 'R$ 70 milhões não', em alusão ao preço da venda do atacante Luiz Henrique ao Bétis-ESP. O Fluminense venceu o duelo de ida contra o Olimpia por 3 a 1, mas perdeu a volta, no Paraguai pelo mesmo placar. Nos pênaltis, a equipe adversária levou a melhor e se classificou.



