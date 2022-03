Jogadores do Fluminense treinam pela primeira vez após eliminação na Libertadores - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/03/2022 16:01

Rio - A tristeza ficou no Paraguai. Após ser eliminado na Copa Libertadores, o Fluminense voltou a treinar na manhã desta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. Agora, o objetivo é focar na semifinal do Campeonato Carioca, que já tem o primeiro jogo, contra o Botafogo, na próxima segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos.

O jogadores iniciaram com um trabalho de preparação física no campo. Depois foram agrupados para um rachão. Arias, Fábio, Pineida, Gabriel Teixeira e Bigode, que jogaram contra o Olimpia, estiveram na atividade.

Já os titulares no jogo que ocorreu no Paraguai foram poupados. Assim como Fred, que se recupera de uma lesão na coxa direita. O camisa 9 se lesionou no jogo de ida da segunda fase da Libertadores, contra o Millonarios, no El Campín.

O atacante pode ser relacionado para o primeiro jogo contra o Glorioso, mas, mesmo disponível, pode ficar apenas no banco de reservas.