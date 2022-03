Torcedores do Fluminense se revoltam no Galeão - Reprodução

Publicado 17/03/2022 16:37 | Atualizado 17/03/2022 16:42

Rio - A delegação do Fluminense chegou ao Rio de Janeiro sendo cobrada no Aeroporto do Galeão, após eliminação para o Olimpia pela Libertadores, em Assunção. Técnico do clube carioca, Abel Braga parou para conversar com torcedores. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o comandante é cobrado por um torcedor que reclamou do fato do Tricolor ter perdido uma nova oportunidade de conquistar o título inédito.

"Acha que vou durar 100 anos? Meu pai tem 68 anos e não viu o Fluminense ser campeão dessa p...! Eu olho pra ele e choro, Abel! Meu pai é teu fã, cara! Tá de sacanagem, rapá?", afirmou.

O Fluminense foi eliminado nas penalidades após perder por 2 a 0 no tempo normal para o Olimpia. No jogo de ida, no Rio, o Tricolor venceu por 3 a 1. Willian Bigode e Felipe Melo perderam as cobranças do clube carioca. O clube paraguaio converteu todas as batidas.