Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/03/2022 11:17

Rio - O clima no vestiário do Fluminense foi de muita tristeza após a eliminação nos pênaltis para o Olimpia na Libertadores. Abel Braga lamentou o resultado negativo e a forma como o Tricolor se comportou na partida diante do clube paraguaio, em Assunção.

"Estamos desolados. No primeiro jogo tivemos uma ideia muito clara de como o Olimpia joga, que era com cruzamentos para a área. Neutralizamos muitas e muitas vezes essas jogadas, mas no final sofremos dois gols provenientes de cruzamentos", afirmou.

Apesar da péssima atuação da equipe, Abel Braga também fez questão de citar a atuação ruim da arbitragem que anulou um gol legal do Fluminense no começo da partida e ignorou uma falta em Nino no lance que gerou a expulsão do zagueiro tricolor.

"Não sou de ficar criticando a arbitragem. Mas no gol teve falta no Nino antes de ele ser expulso. O gol anulado é simplesmente lamentável, porque nos dava uma vantagem muito grande. Nós sabemos de cor o que aconteceu e estava decoradíssimo. Não cumprimos muito bem a forma de diminuir nas laterais para que não houvesse cruzamento. A zaga cortou 30, 40 cruzamentos, e eles fizeram dois gols", disse.