Felipe Melo - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Felipe MeloFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 16/03/2022 16:34

O Fluminense pode se classificar para a fase de grupos nesta quarta-feira, quando enfrenta o Olimpia às 21h30 no Defensores del Chaco, no Paraguai. Depois de vencer por 3 a 1 no Rio, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença que se classifica. Apesar da boa vantagem, Felipe Melo não acredita que o duelo será fácil e garante que o time irá a campo preparado para uma batalha pela vaga.

"A gente entende que é um jogo importante. É diferente, porque a gente trata como decisão, a torcida tem falado que é guerra. E de fato será uma batalha. Vamos jogar contra um time que é tricampeão da competição, de muita tradição. Mas nós somos Fluminense, que também tem muita tradição, habituado a vencer. Não à toa somos considerados o Time de Guerreiros pelo nosso torcedor. Então vamos lá encarar essa guerra, com muita humildade, sabendo que vai ser difícil", afirmou o jogador em entrevista ao site oficial do Fluminense.



Depois de um primeiro duelo com muita catimba pela parte do time paraguaio, que inclusive apelou para a violência em alguns momentos, o Fluminense não pretende mudar sua forma de jogar para administrar a vantagem.



“Vamos jogar à la Fluminense. Nós temos que ser inteligentes o suficiente para entender o jogo, atacar quando tiver que atacar, defender quando tiver que defender. Podem ter certeza de que a gente trabalhou bastante, nosso time está bem focado, entendendo o que nosso treinador quer e, sem dúvidas, estamos bem preparados para essa partida”, completou o experiente volante.