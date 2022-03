Técnico do Fluminense - Abel Braga - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Técnico do Fluminense - Abel BragaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/03/2022 21:00

Rio - Sem mudanças, o técnico Abel Braga deve manter a mesma equipe que venceu o Olimpia, por 3 a 1, no jogo de ida, para o confronto decisivo desta quarta-feira, em Assunção, no Paraguai, pela terceira fase da pré-Libertadores. A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo".

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Nino, David Braz e Felipe Melo; Calegari, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Germán Cano. Técnico Abel Braga.



No entanto, ainda de acordo com o jornalista, há a possibilidade do volante Martinellli pegar a vaga de Yago Felipe no meio-campo do Fluminense. Por outro lado, a tendência é de que seja bastante exigida a parte física para o Tricolor nesta partida decisiva.