Luiz Henrique é destaque contra OlímpiaFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/03/2022 12:11

Peça fundamental e autor de golaço contra o Olímpia, na última quarta-feira, pela ida da terceira fase da Libertadores, no Estádio Nilton Santos, Luiz Henrique causa preocupação no time adversário. O técnico da equipe paraguaia, Julio César Cáceres, admitiu uma observação no atacante.

O treinador, porém, não abaixou a cabeça e afirmou ter em mente como atuar no jogo de volta, na próxima quarta, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

"Luiz Henrique é um grande jogador, que nos superou nessa primeira jogada do segundo tempo, mas o temos bem estudado assistindo vídeos e jogos. Sabemos o que temos que fazer, estamos dois gols abaixo. Mas não podemos pensar em marcar o terceiro antes de marcar o primeiro", declarou, em entrevista para a "Rádio ABC Cardinal 730 AM".

Após o gol sobre o Olímpia, Luiz Henrique sofreu uma pancada forte do lateral-esquerdo Iván Torres e precisou ser substituído. No entanto, segundo divulgado pelo jornal "O Globo" e confirmado pelo "GE", no dia 10 de março, o atacante não teve nada sério e não preocupa para encarar o adversário paraguaio.