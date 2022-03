Presidente do Fluminense Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Presidente do Fluminense Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/03/2022 09:30 | Atualizado 15/03/2022 12:26

Rio - A venda de Luiz Henrique para o Real Bétis irritou alguns torcedores do Fluminense, porém, parte da verba recebida pelo Tricolor será utiliza para quitar alguns vencimentos atrasados do clube. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Fluminense tem salários atrasados e as dívidas serão quitadas com parte do dinheiro recebido.

O Fluminense fechou um acordo de pré-venda no valor de 9 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para vender 85% dos direitos de Luiz Henrique. A transferência estabelece um plano de metas que pode fazer a operação ser totalizada em 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões).

O atacante, de 21 anos, é um dos principais destaques do Fluminense na temporada. Autor de um golaço contra o Olimpia, na última semana, Luiz Henrique deu cinco assistências para gols do clube carioca em 2022. Ele ficará no Tricolor até o fim de julho.

O presidente Mário Bittencourt afirmou em coletiva que o Flu poderá ir ao mercado para repor a saída do atacante. Além disso, o mandatário confirmou que o Tricolor deverá vender mais jogadores nesta temporada para cumprir a meta de receber R$ 90 milhões por ano em vendas.