Nino é um dos pilares da defesa do Fluminense em 2022MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 15/03/2022 16:28

Com pouco tempo de preparação até a estreia do Fluminense na pré-Libertadores, Abel Braga optou por iniciar a temporada com foco em uma defesa sólida. Até o momento, o objetivo foi alcançado e o setor é o mais eficiente da equipe, mas o teste decisivo será nesta quarta-feira contra o Olimpia, às 21h30 no Defensores del Chaco. Após vencer por 3 a 1 no Rio, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença que se garante na fase de grupos da competição.

Por isso, a defesa do Fluminense, que levou apenas quatro gols em 14 jogos, com uma média de 0,28 até agora, terá que manter o bom desempenho até aqui. Se continuar sem sofrer mais de um gol por partida, garantirá a classificação.

O desempenho defensivo será importante no confronto, principalmente devido à pressão que os paraguaios prometem fazer para conseguir a virada. Com campanha da torcida, que esgotou quase todos os seus ingressos, o Olimpia aposta no fator casa, além dos cruzamentos para a área, que deram muito trabalho no Nilton Santos.

Mas a vaga para a fase de grupos não depende somente dos defensores. A equipe tricolor sabe que não pode ficar o tempo toda recuada para segurar a boa vantagem conquistada e pretende atacar também. Aí entra Germán Cano, autor de seis gols em 13 jogos pelo Fluminense, para garantir mais gols no confronto.



"Olimpia é uma equipe aguerrida, usou o artifício durante muito tempo da bola aérea, principalmente depois que tomou o segundo gol. Mas é jogo de Libertadores, você sabe como é, tem a dificuldade normal. Também não vamos inventar nada, o trabalho vai ser o mesmo", disse Abel após o jogo de sábado contra o Boavista.