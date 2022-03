Jogadores do Fluminense em treino, na última segunda-feira, antes de embarcarem para o Paraguai - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Jogadores do Fluminense em treino, na última segunda-feira, antes de embarcarem para o ParaguaiFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 15/03/2022 15:28 | Atualizado 15/03/2022 15:34

Rio - O elenco do Fluminense embarcou, na tarde desta terça-feira, para o Paraguai, local do jogo de volta pela terceira fase da Libertadores. A partida contra o Olímpia, ocorrerá na quarta-feira, às 21h30, do Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Os destaques foram a presença de Luiz Henrique e ausência de Fred. As informações são do portal "NetFlu".

O jovem, de 21 anos, foi o centro das atenções do Fluminense nos últimos dias. Primeiro por conta do golaço feito no jogo de ida no Nilton Santos e pela pancada que recebeu no mesmo jogo, o tornando dúvida para a partida. Depois por conta da pré-venda acertada para o Real Betis.

Luiz Henrique não deverá ser problema para Abel Braga e tem boas chances de começar jogando a partida contra o Olimpia, no Paraguai. O Fluminense poupou todos os titulares no último sábado na partida contra o Boavista, pelo Carioca, visando o jogo decisivo da Libertadores.

O atacante Fred está sendo preparado para a reta final do Campeonato Carioca após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Millonarios, no último dia 22. Em vantagem na partida, o Fluminense venceu o primeiro duelo com o placar de 3 a 1, na última quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Confira a lista completa:

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel

Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Nino



Laterais: Calegari, Cris Silva, Pineida e Samuel Xavier



Meio-campistas: André, Felipe Melo, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Wellington e Yago Felipe.

Atacantes: Caio Paulista, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Bigode.