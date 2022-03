Presidente do Fluminense Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 16/03/2022 09:30

Rio - Se dentro de campo, o Fluminense vive um bom momento, fora dele, o clube carioca vem tendo dificuldades financeiras. A transferência de Luiz Henrique para o Betis evidenciou as dificuldades do Tricolor. De acordo com informações do portal "NetFlu", os problemas financeiros do clube carioca fizeram com que o Flu não conseguisse honrar um dívida com o Independiente Del Valle, no fim do ano passado, fazendo com que o valor devido triplicasse.

Segundo o portal, o Flu teria que depositar, por conta da negociação com Sornoza e Orejuela, que aconteceu em 2016, cerca de 500 mil dólares (R$ 2,58 milhões) no fim de 2021. Porém, o acordo não foi cumprido pelo Tricolor. Revoltado, o Del Valle ameaçou denunciar o Tricolor na Fifa, porém, o clube carioca propôs um acordo de pagar até março deste ano cerca de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,75 milhões).

O valor que é quase o triplo do anterior se refere à parcela atrasada, a próxima parcela, que deveria ser paga apenas no meio do ano, mas que foi adiantada, além dos juros e da correção devido ao atraso da dívida não quitada no fim do ano passado.

Luiz Henrique, de 21 anos, tem um acordo de pré-venda para o Real Betis. Inicialmente, o Fluminense receberá 9 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões), mas com metas, o valor poderá chegar a 13 milhões (cerca de R$ 70 milhões) por 85%. A verba da transferência será utilizada para o clube carioca quitar dívidas como essa, salários e premiações que estão atrasadas.