Luiz Henrique é destaque contra OlímpiaFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 16/03/2022 12:17

Desta vez no Paraguai, o jogo de volta da terceira fase da Libertadores entre Olímpia e Fluminense acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O primeiro jogo teve o placar de 3 a 1 a favor do tricolor, que leva vantagem. Contudo, de olho na classificação para a fase de grupos, o treinador do clube paraguaio, Julio César Cáceres, acredita no empenho e na possível virada de sua equipe. A informação foi dada pelo portal "NetFlu".

"Estamos felizes com a forma como eles vêm se apresentando no campeonato e na Copa, que é competir com saúde no dia a dia e é isso que se quer, que todos tenham um desempenho pleno" – disse o técnico paraguaio.

Para se classificar para a próxima fase, o Flu pode até perder por um gol de diferença. O time do Paraguai precisa fazer três para passar direto ou dois para ir aos pênaltis.