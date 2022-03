Abel Braga deve escalar reservas no Fluminense. Já o Vasco de Zé Ricardo pode assumir a liderança - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 16/03/2022 12:14

Rio - Com a saída de Luiz Henrique, que deixará o Fluminense no meio do ano rumo ao Real Betis, muitos torcedores do Tricolor se preocupam com o futuro e com a lacuna deixada pelo jovem. De acordo com informações do site "Portal do Colorado", o Tricolor poderá ter um antigo xodó de Abel Braga como reforço.

O atacante Caio Vidal, de 21 anos, seria um alvo do Fluminense. Os dois trabalharam juntos no Colorado na temporada de 2020 e Abel Braga veria no atleta um potencial grande. O jovem tem contrato até o fim de 2023, mas por não viver um bom momento no Rio Grande do Sul poderia ter sua transferência facilitada.

Em entrevista coletiva no último domingo, Mario Bittencourt afirmou que o Fluminense poderá ir ao mercado para buscar uma substituição para Luiz Henrique. O atacante foi vendido ao Real Betis em operação, que com bônus, poderá render 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) ao clube carioca.

Caio Vidal se profissionalizou em 2020 e já atuou em 61 partidas pelo Internacional. Ao todo, o atacante balançou as redes em seis oportunidades. Na atual temporada, fez nove partidas e marcou dois gols.