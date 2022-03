Torcedores do Fluminense se revoltam no Galeão - Reprodução

Publicado 17/03/2022 09:00 | Atualizado 17/03/2022 10:21

Rio - O retorno do Fluminense ao Rio de Janeiro após a eliminação na Libertadores foi marcado por muita tensão no Aeroporto do Galeão. Torcedores do clube carioca foram protestar e uma confusão envolvendo aconteceu, com direito a trocar de socos.

Os principais alvos dos torcedores foram o presidente Mario Bittencourt e o meia-atacante Gabriel Teixeira, que perdeu uma chance clara de definir a classificação do Fluminense. O volante Felipe Melo e o técnico Abel Braga chegaram a parar para conversar com alguns tricolores no local.

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt foi o último a deixar o aeroporto por questões de segurança, mas chegou a ser encurralado em um canto do lado de fora antes de entrar em um carro e deixar o local.



O clube carioca foi eliminado na Libertadores nos pênaltis após perder para o Olimpia por 2 a 0 em Santiago. No jogo de ida, o Flu havia vencido por 3 a 1. Fora da competição, o clube das Laranjeiras irá disputar a Sul-Americana.