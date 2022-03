Torcedores do Fluminense se revoltam no Galeão - Reprodução

Publicado 17/03/2022 16:14

Rio - O Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou, na tarde desta quinta-feira, um comunicado repudiando fortemente as agressões de torcedores a jogadores, comissão técnica e ao presidente Mário Bittencourt no desembarque do Fluminense após a eliminação na Libertadores. No texto, a associação faz duras críticas ao comportamento de tricolores que foram receber a delegação nas primeiras horas da manhã depois da derrota por 2 a 0 para o Olimpia (PAR) no tempo normal e posteriormente nos pênaltis.



"A SAFERJ vem a público com muita veemência repudiar os atos praticados por torcedores do Fluminense FC contra os atletas, comissão técnica e diretoria na chegada da delegação do Paraguai na noite de ontem. Torcedores que passam do limite e que se dão ao direito de - em nome de "suposta" paixão pelo clube -, ofender e agredir, não merecem frequentar o ambiente do futebol. Vocês não têm esse direito!! Não transfiram suas frustrações de vida para os atletas; não transfiram o ódio que trazem com vocês para os outros; não transfiram suas incompetências para os profissionais que buscam honrar a camisa e tradição do seu clube", começa a nota.

O volante Felipe Melo e o técnico Abel Braga chegaram a parar para conversar com o grupo de 15 a 20 tricolores presentes no local. Os primeiros problemas começaram ainda antes de o time aparecer no desembarque, com desentendimentos entre seguranças e torcedores. Isso foi se estendendo durante todo tempo e chegou ao combate físico em diversos momentos.



"Nosso repúdio a vocês, pessoas mal resolvidas travestidas de torcedores de futebol. Nossa apoio especial e incondicional ao atleta Felipe Melo, ao treinador Abel Braga, ao presidente Mário Bittencourt - vítimas diretas - e a todos os demais atletas e membros da delegação do Fluminense FC. Nosso apoio também aos seguranças, que no cumprimento de suas obrigações foram covardemente agredidos por um grupo de desequilibrados que se acham torcedores", termina o texto.

