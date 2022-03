David Braz - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - O Fluminense se despediu da Libertadores após ser derrotado no tempo normal por 2 a 0 e perder nas cobranças de pênaltis para o Olimpia por 4 a 1. Porém, ao fim da partida, o zagueiro David Braz disparou contra o árbitro Roberto Tomar, responsável pela partida. O brasileiro alegou ter sido agredido pelo peruano.

“No final do jogo, o árbitro (Roberto Tobar) me deu um chute na canela quando fui falar com ele. Ele me deu um chute na canela e pisou no meu pé. Espero que as câmeras tenham pegado", disse.

Tobar foi responsável por duas marcações que irritaram os tricolores. Ele anulou um gol do Flu, marcado por David Braz, logo no começo do jogo, e ignorou uma falta sofrida por Nino, no lance que resultado na expulsão do defensor.

"O que eu fico triste são os erros gravíssimos como o árbitro chileno cometeu. Pela grandeza da competição. O trabalho da semana foi atrapalhado por um erro absurdo. Assumimos nossa partida, mas incrível o árbitro não assumir. Fui agredido duas vezes e ele me deu amarelo, a torcida do Olimpia jogou garrafas, eu entreguei e ele só jogou fora, não levou como pede a regra", disse.