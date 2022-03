Abel Braga - Lucas Mercon/ Fluminense

Abel BragaLucas Mercon/ Fluminense

Publicado 16/03/2022 20:30

Rio - O Fluminense está preparado para enfrentar o Olimpia nesta quarta-feira, pelo jogo de volta, em Assunção, no Paraguai, pela terceira fase da pré-Libertadores. Após vencer o time paraguaio por 3 a 1, no Nilton Santos, na partida de ida, o Tricolor decide uma vaga na fase de grupos do torneio sul-americano.

Para o confronto do jogo de volta, Abel decide barrar o volante Yago Felipe e o atacante Willian Bigode. Na vaga dos dois jogadores, o técnico escalou Martinelli e Jhon Arias, respectivamente.

Escalação confirmada do Fluminense: Fábio, Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Cris Silva; Luiz Henrique, Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Abel Braga.

Banco de reservas: Marcos Felipe, Manoel, Luccas Claro, Mario Pineida, Wellington, Yago Felipe, Nathan, Nonato, Ganso, Matheus Martins, Willian Bigode e Gabriel Teixeira.