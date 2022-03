Fluminense foi eliminado na terceira fase da pré-Libertadores - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/03/2022 14:34

Rio - A eliminação do Fluminense na pré-Libertadores, para o Olimpia, do Paraguai, na última quarta-feira, não frustrou apenas a torcida tricolor. Nesta quinta, durante o "Seleção SporTV", o comentarista Roger Flores não poupou críticas para a desclassificação do clube carioca. Na soma dos placares, a equipe de Abel Braga disputou nos pênaltis a vaga para a fase de grupos do torneio sul-americano, mas saiu derrotado por 4 a 1 para o time paraguaio.

"Ainda estou tentando digerir o que aconteceu com o Fluminense ontem. Muito decepcionado. Mas não surpreso. Esse Fluminense é o que estava entregando o mesmo nas vitórias em sequência, muitas delas com o time reserva no Estadual contra times menores e pobres tecnicamente", disparou Roger Flores.

"Não me surpreendeu. Eu esperava um Fluminense daquele jeito. No fim das contas pagou a conta cara pela estratégia que funcionou outras vezes, mas estava claro que uma hora falharia. No enredo, mereceu ser desclassificado. Postura covarde, com medo, cinco atrás, laterais que não saem. O pessoal reclama que o Yago não funciona. Joga sozinho no meio de campo. Aí coloca o Martinelli na mesma função. Coitado. Tem de ocupar o meio todo", completou.

"O André joga pra dar segurança e fica um jogador para ocupar um espaço gigantesco (Martinelli). Um fraquíssimo time do Olimpia conseguiu trabalhar a bola. Se joga o jogo, ganha de novo. Falam em clima de Libertadores. Não é nem perto do que já foi. Defensores del Chaco cheio, mas todos bem acomodados, campo perfeito, bola rolando. Acho que o Grêmio jogou lá em 2017 e jogavam tijolo no campo", concluiu.