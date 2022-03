Fluminense pode ter parada dura na Sul-Americana - Reprodução

Fluminense pode ter parada dura na Sul-AmericanaReprodução

Publicado 18/03/2022 09:30

Rio - Ainda vivendo o trauma pós-eliminação da Libertadores, o Fluminense conheceu na última quinta-feira o seu pote no sorteio da Sul-Americana. O Tricolor poderá ter parada dura na fase de grupos da segunda maior competição de clubes do continente. O sorteio irá ocorrer no próximo dia 25.

No pote 4, o Tricolor poderá figurar no grupo de clubes argentinos de muita tradição como: Independiente e Racing, que já conquistaram a Libertadores. Além deles, um velho conhecido. A LDU, algoz na decisão da principal competição do continente em 2008 e na própria Sul-Americana em 2009. Lembrando que apenas uma equipe do grupo avança de fase.

Essas equipes tradicionais estão no pote 1, que conta com os brasileiros Santos, Internacional e São Paulo, além de Lanús, da Argentina, e do Júnior Barranquilla, da Colômbia. O Fluminense não poderá ficar no grupo de nenhum dos brasileiros, já que equipes do mesmo país não podem ficar na mesma chave na primeira fase do torneio.

Ao lado do Tricolor no pote 4, há outros eliminados na pré-Libertadores como: o Barcelona, de Guayaquil, que perdeu para o América-MG nos pênaltis. Além do clube carioca, do São Paulo, do Santos e do Internacional, representam o Brasil na competição o Cuiabá, que disputa o torneio pela primeira vez em sua história, e também está no pote 4, além do Ceará, que está no pote 3.