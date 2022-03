Caio Vidal - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 18/03/2022 16:41

Rio - O nome de Caio Vidal, do Internacional, vem sendo ventilado pela imprensa gaúcha como um dos possíveis reforços do Fluminense para o segundo semestre. O empresário do atacante, Fábio Vassalo, afirmou que não houve nenhuma procura oficial do Tricolor, mas se animou com a possibilidade.

"Ainda não chegou nada do Fluminense, eles não nos procuraram. O que sabemos é o que está saindo na imprensa. Mas ficamos felizes… Caio vem de uma grande performance, de um gol importante no último jogo, que lhe deu confiança para as semifinais. O guri está 100 % focado no Inter, na importância do clássico Gre-Nal e avançar às finais", disse o agente em entrevista à "Revista Colorada".

Caio e Abel trabalharam juntos no Colorado na temporada de 2020 e o técnico do Fluminense veria no atleta um potencial grande. O jovem tem contrato até o fim de 2023, mas por não viver um bom momento no Rio Grande do Sul poderia ter sua transferência facilitada.

Em entrevista coletiva no último domingo, Mario Bittencourt afirmou que o Fluminense poderá ir ao mercado para buscar uma substituição para Luiz Henrique. O atacante foi vendido ao Real Betis em operação, que com bônus, poderá render 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) ao clube carioca.



Caio Vidal se profissionalizou em 2020 e já atuou em 61 partidas pelo Internacional. Ao todo, o atacante balançou as redes em seis oportunidades. Na atual temporada, fez nove partidas e marcou dois gols.