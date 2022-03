Fred volta a treinar em campo, mas previsão de retorno ainda é incerto - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/03/2022 11:28 | Atualizado 18/03/2022 11:29

Fred, já recuperado de lesão na coxa direita, pode voltar para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, na segunda-feira (21), contra o Botafogo, no Nilton Santos. A informação é do canal "SporTV". Ainda segundo o canal, o centroavante deve ser relacionado, contudo, permanecerá no banco de reservas.

O atacante se lesionou no jogo de ida da segunda fase da Libertadores, contra o Millonarios, da Colômbia. Ele sentiu uma fisgada, precisou sair de maca da partida e foi substituído por Germán Cano, que marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o time colombiano.

Ídolo tricolor, de 38 anos, deve se aposentar no meio do ano com a camisa do Fluminense. O atleta afirma que irá parar no dia 21 de julho de 2022, data em que o clube completa 120 anos.