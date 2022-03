Torcedores do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 18/03/2022 17:50

Rio - Os torcedores do Fluminense que viajaram para o Paraguai não voltaram ao Brasil indignados somente com a eliminação do Tricolor na Libertadores. Circula nas redes sociais um vídeo em que os tricolores teriam sido vítimas de gestos racistas pelos torcedores do Olimpia.

De acordo com informações do portal "NetFlu", os torcedores do Fluminense relataram que paraguaios imitaram "macacos" em hostilidade racista aos brasileiros. No ano passado, o Flamengo enfrentou o Olimpia no Paraguai e os jogadores rubro-negros também alegaram racismo dos paraguaios.

O Fluminense foi eliminado da Libertadores após perder o jogo no tempo normal e ser derrotado nas penalidades pelo clube paraguaio. Fora da principal competição de clubes do continente, o Tricolor irá disputar a Sul-Americana.