Cazares atuando pelo FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/03/2022 15:47 | Atualizado 19/03/2022 16:49

Rio - O ex-meio-campista do Fluminense, Cazares, que defendeu o Tricolor no ano de 2021 pode estar de volta ao futebol brasileiro. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o jogador, de 29 anos, foi oferecido para o Fortaleza.

Cazares estava atuando no Metalist Kharkiv, da Ucrânia. Porém, por conta dos ataques liderados por Vladimir Putin, o jogador está em busca de um novo clube. Vale lembrar que a FIFA estipulou regras e condições específicas para os jogadores e treinadores que possuem contrato com clubes da Rússia e da Ucrânia. Com isto, todos os contratos com tais equipes foram suspensas até o final desta temporada, deixando os atletas e técnicos livres para assinarem com outros clubes sem sofrerem punições.

Pelo Clube das Laranjeiras, Cazares atuou em 37 partidas, e marcou um gol. Antes de jogar no Fluminense e no Metalist, o atacante equatoriano passou por Corinthians, Atlético-MG, Banfield, Barcelona de Guayaquil, River Plate e Independiente del Valle.