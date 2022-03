Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Abel BragaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 20/03/2022 15:39

Rio - O técnico Abel Braga ganhou duas preocupações para o próximo confronto do Fluminense, na segunda-feira (21), contra o Botafogo, pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O atacante Luiz Henrique e o volante Felipe Melo não estarão à disposição do técnico Abel Braga, por conta de lesões musculares.

Além dos dois jogadores, que sequer treinaram nos últimos dias, o atacante Fred ainda está em fase de transição, e também não enfrenta o Glorioso.

Com isso, a tendência é que Arias seja o substituto de Luiz Henrique. Já para a vaga de Felipe Melo, a briga está entre Manoel (caso o treinador opte por jogar com três zagueiros), Wellington e Nonato.

Como dito anteriormente, Fluminense e Botafogo se enfrentarão na próxima segunda-feira (21), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O confronto de volta está marcado para o domingo (27), às 16h, no Maracanã.