Gabriel Teixeira no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Gabriel Teixeira no treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 21/03/2022 14:08

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Botafogo nesta segunda-feira, às 20h no Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca. Entre as ausências, uma chamou a atenção: Gabriel Teixeira, que não apresentou problema físico, ficou fora por opção do técnico Abel Braga.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Botafogo. pic.twitter.com/3YmME8yAUP — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 21, 2022

O jovem atacante perdeu a melhor chance do Fluminense na eliminação da Libertadores para o Olimpia, do Paraguai, ao chutar em cima do goleiro, cara a cara, quando a partida ainda estava 1 a 0. Os paraguaios marcaram mais um no fim e venceram nos pênaltis. A torcida o criticou muito nas redes sociais e também no aeroporto.

Além de Gabriel Teixeira, Luiz Henrique e Felipe Melo também estão fora do primeiro jogo da semifinal do Carioca, ambos com problemas físicos. O atacante voltou a sentir dores no tornozelo direito enquanto o volante está com edema no quadril.



Dos que continuam como desfalque, Fred ainda está em transição com a preparação física e é preparado para retornar na partida de volta da semifinal, no domingo. Samuel Xavier segue com desconforto na coxa direita e John Kenedy ainda se recupera de cirurgia no pé direito.