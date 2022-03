Abel Braga - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - O Fluminense não teve uma boa atuação no primeiro jogo da semifinal, mas venceu e ampliou a vantagem contra o Botafogo na disputa por uma vaga na decisão do Carioca. Em entrevista coletiva após a partida no Nilton Santos, o técnico Abel Braga elogiou o adversário e valorizou a vitória do clube das Laranjeiras.

"Estou jogando com três zagueiros, mas eu estou com três atacantes. Ninguém fala dos três atacantes. Era o Luiz Henrique, hoje foi o Willian, o Arias e o Cano. Essas coisa apaixonada do torcedor temos que respeitar. Eu respeito. Estou muito feliz. Vibrei muito com a vitória, porque o Botafogo veio muito bem armado. Veio arriscando bastante. Posso estar enganado, mas por termos três zagueiros nos 20 primeiros minutos em que o Botafogo tentava sufocar a saída de bola, a presença dos três zagueiros foi importante", afirmou.



Abel Braga também abordou o momento que teve com os torcedores do Fluminense no Galeão na última quinta-feira, após a eliminação da Libertadores para o Olimpia. O técnico detalhou o assunto com os tricolores.

"Os torcedores foram muito claros comigo. Com tranquilidade e respeito. E eu com respeito também que tenho pela torcida tricolor. Gostaríamos que não ocorresse. Mas eu fui tentar responder algumas perguntas. Se falou muito no problema do Luiz Henrique. Eu não posso me envolver, eu posso dar minha opinião", disse.